San Cayetano: El municipio invitó a los fieles a expresar su fe desde casa

El Municipio de Almirante Brown recomendó a los fieles de nuestro distrito manifestar sus expresiones de fe en el marco de la celebración de San Cayetano manteniendo la distancia social y preferentemente desde su casa. De ese modo, ecitarán exponerse a contagios por Covid-19.

En esta línea también se expresaron desde la Parroquia San Cayetano de Burzaco, donde informaron que todas las actividades previstas se podrán seguir vía Facebook e incentivaron a que los vecinos y vecinas “no se acerquen de forma presencial”. “Queridos amigos y peregrinos, este 7 de agosto lo vamos a celebrar de una manera distinta: desde casa. San Cayetano es el peregrino que llega a tu hogar y él, que se ocupó tanto de los pobres y necesitados, sigue hoy intercediendo por nosotros pidiendo paz y trabajo”, indicó el párroco de Burzaco, Eduardo Bruza. Sostuvo que “con San Cayetano apostamos por la cultura del encuentro, el diálogo y el cuidado de todos”, y por ese motivo, pidió “a todos los fieles que se queden en sus casas y sigan las misas de forma online”. En este sentido, el 7 de agosto se llevarán adelante tres misas para venerar al patrón del pan y del trabajo: a las 11 y las 20, desde la página de Facebook “Parroquia Santuario San Cayetano de Burzaco”, las cuales serán encabezadas por el párroco Bruza; y a las 16, a través de la página de la Diócesis de Lomas de Zamora, presidida por el Obispo Monseñor Jorge Lugones. De esta manera, el santuario de Burzaco permanecerá cerrado para los fieles y además de las tres misas se hará una transmisión de 24 horas sobre la figura de San Cayetano para que los vecinas y vecinas puedan rezar a la distancia física, pero no espiritual.

