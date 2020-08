San Vicente incorporó cuatro nuevas patrullas para la seguridad del distrito

Continuando con los trabajos en materia de seguridad, el Municipio de San Vicente adquirió cuatro nuevos móviles para la Secretaría de Protección Ciudadana. Se trata de camionetas Toyota Hilux OKM, compradas con fondos propios, que se suman al patrullaje municipal. Además, se avanzó en la incorporación de personal capacitado y con experiencia en la fuerza para estar al frente en la tarea de prevención que se llevará adelante. “Seguiremos trabajando fuertemente para acompañar a las fuerzas policiales de la provincia para combatir el delito en nuestra comunidad, con el fin de dar mayor protección a nuestros vecinos y vecinas”, destacó el Intendente Nicolás Mantegazza. Asimismo indicó que es el inicio de una serie de acciones a implementarse para contener el avance del delito en el distrito. LANZAMIENTO DE LA LÍNEA DE SEGURIDAD 147 Por otra parte, se lanzó la línea telefónica 147, donde los vecinos podrán denunciar hechos de inseguridad o situaciones sospechosas. La misma funcionará en el Centro Operativo Municipal (COM), donde se recepcionarán los llamados y serán canalizados y abordados por personal de la Secretaría de Protección Ciudadana.

