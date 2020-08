El municipio adhirió a una norma provincial que prohíbe el traslado de acompañantes en motos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmó ayer el Decreto N° 860/20 adhiriendo a la Resolución N° 30/20 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, que prohíbe el traslado de acompañantes en los motovehículos, ciclomotores y bicicletas que circulen en el distrito. Esta medidas es, en principio, de tipo sanitaria ya que busca prevenir nuevos contagios de Coronavirus ya que la circulación de a dos en moto o en bicicleta constituye un evidente foco de transmisión. Pero además permitirá prevenir el delito continuando con la profundización de los controles que ya están en marcha por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.. Así se concensuó con la Policía Bonaerense que es quien va a poner en práctica la nueva normativa, a partir de los estriuctos controles que se vienen realizando. Además de se una disposición efectiva para hacerle frente a la poandemia, desde la Comuna consideraron que ayudará en la prevención del delito de los motochorros considerando el aumento de los casos de inseguridad en todo el AMBA. El Municipío anticipó que se articulará con el Ministerio de Seguridad bonaerense y las autoridades competentes como se extenderá esta medida. Se consignó que el mencionado Decreto N° 860/20 se rubricó ad referendum del Concejo Deliberante browniano.

Both comments and pings are currently closed.