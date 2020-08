El Presidente anuncia obras para cinco provincias por más de 22 mil millones de pesos

El presidente Alberto Fernández anunciará hoy la ejecución de una serie de obras públicas para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz, que significarán una inversión de más de 22.000 millones de pesos y generarán miles de empleos, informaron a Télam fuentes oficiales. Fernández realizará el anuncio desde la Residencia de Olivos, a partir de las 11.30, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. En tanto, mediante videoconferencia, el mandatario se comunicará con cada uno de los gobernadores de esas las provincias, según se informó oficialmente.

Both comments and pings are currently closed.