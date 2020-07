Emotivo homenaje a Eva Perón en la sede del PJ de Almirante Brown

El presidente del Partido Justicialista de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó esta mañana un emotivo homenaje a Evita al conmemorarse el 68 aniversario de su paso a la inmortalidad, el 26 de julio del año 1952. Cascallares recordó que “Eva Perón dió todo por los más humildes, los olvidados y las mujeres de nuestra Patria. Debemos tomar su legado de amor y solidaridad y replicarlo cada día para estar más cerca de los que sufren y nos necesitan, especialmente frente al contexto actual”, indicó el jefe comunal. Participaron del homenaje la diputada nacional María Rosa Martinez; su par bonaerense Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; junto a lal edil oficialista Laura Silvetti. También dijeron presente militantes del PJ browniano. El homenaje se desarrolló en el espacio donde se ubican los bustos de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, en el frente de la sede partidaria.

