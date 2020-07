Rossi: ya “hay más de 15.000 voluntarios anotados” para probar la vacuna

l punto de anclaje para la recuperación económica del país” se asentará en dos aspectos: por un lado, el “fortalecimiento del consumo y con eso del mercado interno”, lo que atribuyó al papel del Estado. Por otro, la necesidad de que el país mejore su “perfil exportador”, lo que colocó en manos de la inversión privada. “Con eso vamos a poner la Argentina de pie”, sostuvo Rossi, que añadió que después quedará “un debate más profundo, que es no solamente cómo se hace para crecer económicamente, sino cómo Argentina inicia un proceso de desarrollo económico en el tiempo sobre bases firmes”. Que la inflación estaba atada a la emisión queda totalmente descartada, porque vamos a tener una inflación mucho más baja que en otros años” “La verdad de que la inflación estaba atada a la emisión queda totalmente descartada, porque vamos a tener una inflación mucho más baja que en otros años”, dijo además en la entrevista. En esa línea, expresó que “gran parte del error de Macri fue creer como verdad absoluta lo que se leía o estudiaba, los preceptos del liberalismo, que después la realidad económica daba por tierra”. Rossi también habló de los casos de inseguridad y la muerte de delincuentes a manos de las víctimas y en ese punto señaló que “una cosa es defensa propia y otra la justicia por mano propia”. Opinó en ese sentido que “la justicia por mano propia nos deposita en el tiempo antes de la creación del Estado moderno, cuando las sociedades decidieron que el monopolio del uso de la fuerza estaba en manos del Estado”.

Both comments and pings are currently closed.