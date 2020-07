Reabren peluquerías y habilitan mudanzas, servicios jurídicos y contaduría en el conurbano

Treinta y ocho distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reabrirán desde hoy más actividades, entre ellas peluquerías, mudanzas, servicios jurídicos y contaduría, en el marco de la nueva fase 3 de la cuarentena por coronavirus. En la apertura escalonada de actividades para los distritos del conurbano bonaerense dispuesta por el gobierno de Axel Kicillof en el contexto de la pandemia, el lunes 20 comenzaron a funcionar industrias manufactureras y el miércoles 22 fue el turno de los comercios de cercanía y de las agencias de juego oficiales. De acuerdo a ese cronograma, desde hoy quedarán habilitadas las peluquerías, las mudanzas, las actividades de servicios jurídicos y contaduría, y las de mantenimiento del hogar. Los 38 distritos bonaerenses que corresponden al AMBA y que se encuentran en etapa 3 son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz y La Matanza. También se encuentran en esa instancia Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Roque Pérez, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, de acuerdo con la información oficial. Días atrás, el Ministerio de Trabajo bonaerense aprobó el “Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la Actividad de Peluquería”, aplicable en la emergencia sanitaria. Entre otras cuestiones establece el funcionamiento con sistema de turnos previo exclusivamente y horarios escalonados de trabajo, así como normas específicas para la prestación de servicios, recepción y acceso de clientes, higiene ambiental y desinfección. Además, prevé la obligación de capacitar a la totalidad del personal brindando recomendaciones de fácil comprensión para su incorporación en la tarea cotidiana sobre higiene personal y grupal (lavado de manos, desenvolvimiento dentro del local), uso del equipo de protección personal (indumentaria, protección facial plástica, barbijo, guantes), distancia entre los trabajadores, atención a los clientes, y medidas preventivas. También dispone que los equipos de protección personal (EPP) -cuya provisión estará a cargo del empleador- son individuales y no deben compartirse.

