Coronavirus en Argentina: récord de 82 muertos y 4.250 contagios en un día, hay 111.160 infectados y 2.050 fallecidos

Argentina superó los 2.000 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia con los 82 reportados en las últimas 24 horas -la cifra más alta en una jornada-, en tanto hubo un pico de 4.250 casos positivos, informó hoy el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria agregó que son 783 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,7% en el país y del 63,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

