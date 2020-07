El municipio convoca a pacientes que se curaron de Covid-19 para ser donantes de plasma

A través de una convocatoria telefónica o en forma personal, voluntarias y voluntarios del programa solidario “Causa Común” del Municipio de Almirante Brown se vienen contactando con l@s pacientes que se curaron de Covid-19 para convocarlos a convertirse en donantes de plasma sanguíneo ayudando a las personas que actualmente padecen la enfermedad. Ya suman 1045 los recuperados de Coronavirus en nuestro distrito, de los cuales una importante cantidad está en condiciones de convertirse en donante. De hecho los primeros ya concretaron su donación de plasma y el Municipio browniano incluso les facilitó el traslado y la asistencia para completar el proceso que permite salvar vidas. Con el avance de la pandemia, el plasma sanguíneo se ha convertido en una de las herramientas más destacadas en la lucha para enfrentar al Coronavirus. Es que su aplicación en pacientes de Covid-19 suma buenos resultados y sobre esa base el Municipio de Almirante Brown avanza con la campaña de donación convocando a las vecinas y los vecinos que padecieron la enfermedad y ya se recuperaron. La convocatoria del Municipio browniano a las y los donantes se materializó a través del programa solidario oficial de la Comuna “Causa Común”. De ese modo, se solicitó que las personas que puedan colaborar se comuniquen al teléfono (Whats App) 11 6960 2774 o envíen un mail a causacomun@brown.gob.ar, o se contacten con “Causan Común” en las redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook. “Si tuviste Coronavirus y sos solidario, podés ayudar a las personas que actualmente transitan esta enfermedad. Para ello te pedimos que dones tu plasma comunicándote con Causa Común donde vamos a informarte y a asesorarte sobre cómo ayudar”, indicó la Comuna browniana que conduce Mariano Cascallares. La sangre de las personas que padecieron el Covid-19 y se recuperaron posee anticuerpos que podrían mejorar la recuperación de los pacientes actuales. Justamente a esos anticuerpos se los llama plasma.

