Fernando Gray: “Hay cajeros insuficientes y los que hay no funcionan”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, insistió nuevamente sobre la necesidad de que la banca privada incorpore más cajeros automáticos en el conurbano y particularmente en su distrito, con el fin de evitar las extensas filas y el aglomeramiento de los vecinos, que se potencian frente a la pandemia. “En el distrito hay cajeros insuficientes y muchos de los que están, no funcionan”, reclamó Gray a las asociaciones de bancos, oportunidad en que enfatizó que “la banca privada tiene que ponerle el hombro a esta situación e instalar cajeros porque es una cuestión de responsabilidad social”. En este sentido, Gray manifestó que “tenemos localidades de más de 70 mil habitantes con un solo cajero y eso obliga a nuestros vecinos a movilizarse al área central”, al tiempo que agregó que “hay 17 bancos concentrados en la cabecera del distrito y extensas poblaciones sin nada”. “Desde el Municipio hemos tenido que demarcar veredas y poner personal municipal para que se cumpla la distancia social, sillas para las personas mayores, distribuimos alcohol en gel, barbijos y hasta hemos puesto baños quimicos. Pero necesitamos que las entidades bancarias hagan su parte para resguardar la salud de los vecinos, que día a día hacen un gran esfuerzo quedándose en sus casas. Los banqueros también deben poner el hombro”, sintetizó Gray.

