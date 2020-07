El Programa Hogar estará en Almirante Brown

En el marco del Programa Hogar, la Secretaría de Energía de la Nación, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, organizará distintos operativos de abastecimiento en municipios de la provincia de Buenos Aires. El Programa Hogar es una de las políticas públicas del Estado Nacional para los hogares no conectados a la red de gas natural. Consiste, por un lado, en la fijación del precio máximo de la garrafa para todos los usuarios en 349 pesos y, por el otro, en el otorgamiento de un beneficio a los sectores vulnerables a través de ANSES que alcanza a más de 2 millones de hogares. Así, se reestablece el derecho básico de acceso a la energía para toda la población. El martes 7 el Programa llegará a Glew con dos operativos: primero estará en la intersección de Montevideo y esquina San Martín (Barrio Ombú II), en el horario de 10 a 10:55 de la mañana. A continuación, ese mismo martes 7, estará en Juan de Garay 2256, Yapeyú y Mendoza (Barrio Villa París), de 11 a 12 horas.

