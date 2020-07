Protegen a comercios limitando la venta de productos esenciales en las grandes cadenas

El Municipio de Almirante Brown avanza en un trabajo conjunto con las grandes cadenas comerciales del distrito a los efectos de limitar la venta presencial de productos que no sean esenciales en los super e hipermercados y de ese modo proteger al comercio minorista o barrial y también desalentar las posibles salidas de esparcimiento en el marco de la emergencia sanitaria vigente. “Se trabaja con las grandes cadenas comerciales para evitar que comercialicen en forma presencial aquellos productos que no son esenciales. Pueden hacerlo sólo online como el resto de los comercios. Esa medida es de estricta justicia y constituye lo más justo para ambos sectores”, indicaron fuentes de la Comuna browniana. De ese modo, los super e hipermercados podrán comercializar en sus góndolas por ejemplo productos alimenticios, de limpieza, de higiene personal o de ferretería. Son los permitidos por el Decreto Nacional N° 576/20. Y solamente estarán habilitados para realizar venta online de productos no esenciales como ropa, calzado y electrodomésticos o indumentaria y equipamiento deportivo por citar algún ejemplo. Ello los pone en un pie de igualdad con el resto de los comercios. En paralelo al Municipio de Almirante Brown y otras ocho comunas del Conurbano Bonaerense Sur le elevaron una nota al Gobierno bonaerense buscando el ok para el reordenamiento de la venta presencial de diferentes productos en las grandes cadenas comerciales. Argumentaron que en caso de que pudieran vender cualquier mercadería sin límites en forma presencial “sería injusto para los comerciantes de los rubros no esenciales que permanecen cerrados al público, aunque pudiendo realizar ventas online “. Los Municipios que acordaron limitar la venta presencial de productos de parte de las grandes cadenas comerciales son Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Tres de Febrero, La Matanza y Ezeiza entre otros. Y agregaron que “ello podría dar lugar a salidas de esparcimiento contrarias al espíritu de la cuarentena y la necesidad del aislamiento” en el marco de la actual emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

