Avanza en Brown la campaña de donación de plasma

El plasma sanguíneo se ha convertido en una de las herramientas más destacadas en la lucha para enfrentar al Coronavirus. Es que su aplicación en pacientes de Covid-19 suma buenos resultados y sobre esa base el Municipio de Almirante Brown avanza con la campaña de donación convocando a las vecinas y los vecinos que padecieron la enfermedad y ya se recuperaron. En las últimas jornadas se está avanzando muy fuerte con la convocatoria a los potenciales donantes, mientras se determinó el marco institucional y normativo para la donación de plasma sanguíneo en Alte Brown. En ese marco, el Concejo Deliberante browniano declaró “De Interés Municipal” la donación de plasma sanguíneo proveniente de pacientes recuperados del Covid-19. “Se expresa la adhesión de este cuerpo a la campaña que lleva adelante el programa Causa Común Brown”, se expresó. La diputada provincial de Almirante Brown Cristina Vilotta comentó que en la Legislatura “estamos realizando aportes a una iniciativa similar de autoría de la diputada María Laura Ramírez (preside la Comisión de Salud de la Cámara Baja) para promover la donación de plasma sanguíneo, una acción que puede ayudar mucho a las personas afectadas por el Coronavirus”. Mientras tanto en el Congreso de la Nación ingresó un proyecto de ley de autoría del diputado Máximo Kirchner proponiendo crear la campaña nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados del Covid-19 en todo el país. La convocatoria del Municipio browniano a las y los donantes se materializó a través del programa solidario oficial de la Comuna “Causa Común”. De ese modo, se solicitó que las personas que puedan colaborar se comuniquen al teléfono (Whats App) 11 6960 2774 o envíen un mail a causacomun@brown.gob.ar, o se contacten con “Causan Común” en las redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook. “Si tuviste Coronavirus y sos solidario, podés ayudar a las personas que actualmente transitan esta enfermedad. Para ello te pedimos que dones tu plasma comunicándote con Causa Común donde vamos a informarte y a asesorarte sobre cómo ayudar”, indicó la Comuna browniana que conduce Mariano Cascallares. La sangre de las personas que padecieron el Covid-19 y se recuperaron posee anticuerpos que podrían mejorar la recuperación de los pacientes actuales. Justamente a esos anticuerpos se los llama plasma.

