Alberto Fernández: “En no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno”

Alberto Fernández resaltó la “inversión y la confianza de empresarios nacionales que apuestan al desarrollo de la Argentina y acompañan al país en este momento difícil” marcado por la pandemia de coronavirus, durante la inauguración -por videoconferencia- de una planta eléctrica del grupo Pampa Energía en la ciudad bonaerense de Marcos Paz. “Estoy contento de ver a empresarios que apostaron al país y por mucho que me critiquen me pone contento que lo hagan capitales nacionales porque no es menor que esos capitales hayan avanzado en la participación en la matriz energética, ya que así se ganó soberanía y desarrollo sin depender de otros”, señaló el Presidente en su discurso desde la Residencia de Olivos. Al destacar la inversión de Pampa Argentina, Fernández consideró que “la Argentina se construye asociando el capital público con el capital privado” y luego fustigó: “Por eso uno se irrita cuando hacen mal uso de los créditos y dejan deudas en el Banco Nación y quiebran sus empresas, pero no es el caso de Pampa”. Estoy contento de ver empresarios argentinos que apostaron y acompañan a la Argentina en este momento difícil” ALBERTO FERNÁNDEZ También consideró que “en no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno” y contó que con los primeros que habló en el inicio de la pandemia para que no haya aumentos de tarifas de luz fue con los directivos de Pampa Energía “y ellos apoyaron” la iniciativa. En ese sentido, el mandatario sostuvo que “ya habrá tiempo de discutir” sobre el cuadro tarifario del servicio energético cuando pase la pandemia. “Me hace muy feliz que (la inversión) la hagan capitales argentinos, que se quedan en el país. Me pone muy contento”, reiteró.

