Ascienden a 1.116 los fallecidos por coronavirus y a 49.851 los contagiados en el país

Treinta y ocho personas murieron y 2.635 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina -la mayor cifra de casos positivos en una jornada-, con lo que suman 1.116 los fallecidos y 49.851 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación. A la vez, se precisó que hay 433 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 45% en el país y del 52% en la región metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

