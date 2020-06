Reabren la inscripción al programa “Fines 2020” en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que se reabrió la inscripción del Programa de Finalización de Estudios FinEs 2020. La convocatoria es para estudiantes que hayan cursado Fines Secundaria (incluso secundaria con oficios) durante 2019, 2018 y 2017 y para deudores de materias que aún no se hayan inscripto. La misma permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio, y las clases se iniciarán en el mes de agosto, en principio en forma virtual. En ese marco, los alumnos que ya realizaron la preinscripción en las convocatorias del Ministerio de Educación de la Nación de los meses de abril y mayo, deberán ratificar datos y cargar información complementaria. Cabe señalar que en esa oportunidad se inscribieron al programa unos 7600 vecinos de Almirante Brown. A través de la resolución 146/2020, el Ministerio de Educación de la Nación puso en marcha un sistema federal para unificar los procesos de inscripción al programa educativo a través de la página www.argentina.gob.ar/educacion/fines De manera que quienes ya estaban inscriptos deben confirmar información y los que nunca se inscribieron pueden hacerlo ingresando al sitio. De acuerdo a lo informado por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del Almirante Brown, Sergio Pianciola “tanto los alumnos inscriptos que ya comenzaron a cursar (5to y 6to cuatrimestre) como los que aún no iniciaron la cursada (del 1ro. al 4to.cuatrimestre) tienen que ratificar la admisión y completar más información, y los deudores de materias que nunca se inscribieron deben hacerlo a través de la página del Ministerio”. El funcionario además explicó que las cursadas se iniciarán el próximo mes de agosto y serán de forma virtual hasta que el estado provincial habilite las clases presenciales. Para más informes comunicarse al teléfono: 011 4129- 2000 (int. 4013/4048) correspondiente al Ministerio de Educación Nacional- Coordinación de Educación Permanente Jóvenes y Adultos. Cabe recordar, que en el marco­­ del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país, y en pos del enorme compromiso y desafío que significa educar en un contexto inédito enmarcado por la pandemia de Coronavirus, la Dirección de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores lleva adelante en todo el territorio bonaerense un dispositivo de continuidad pedagógica con clases virtuales para estudiantes que cursan los últimos cuatrimestres del programa.

