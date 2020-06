Policías y bomberos homenajearon a sus compañeros fallecidos en el incendio de Villa Crespo

Las dependencias de la Policía de la Ciudad y los cuarteles de Bomberos voluntarios porteños y de las diferentes localidades bonaerenses hicieron sonar sus sirenas esta mañana, acompañados de vecinos y autoridades porteñas, con banderas argentinas y lazos negros cruzados en los móviles, en homenaje a los dos bomberos fallecidos el lunes último durante el incendio de una perfumería en el barrio de Villa Crespo. Numerosos camiones de bomberos se aprestaron a las 10 de la mañana sobre la Avenida Corrientes al 5.300, con la bandera argentina sobre el frente de los móviles y lazos de negro cruzados, frente a la estación 6 de Bomberos del barrio porteño de Villa Crespo, en homenaje a sus dos colegas fallecidos en el incendio ocurrido en la perfumería Pigmento, ubicada a solo una cuadra de allí. Mientras comenzaron a sonar las sirenas a las 11.28 en diferentes dependencias policiales y de bomberos, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pegaron carteles en el frente de la estación 6 y acompañaron el homenaje y la labor de los trabajadores. “Gracias héroes. Los bomberos nunca mueren, simplemente arden para siempre en el corazón de las personas que salvaron”, dice un cartel sobre el frente de la estación junto a ramos de flores. Tras el homenaje, el jefe de Bomberos de la Policía de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi, expresó su agradecimiento y dijo estar “emocionado, es el aplauso de la gente y el verdadero reconocimiento de nuestro trabajo”. “No dudamos en entregar nuestra vida y salud protegiendo a los ciudadanos, a veces entramos acá porque tenemos una condición de servicio, pero la vocación se empieza a dar con los años y cuando tenemos esas ganas irresistibles de subir al autobomba, no se termina mas”, agregó Moriconi. Respecto a los fallecidos dijo: “Fueron dos héroes, excelentes profesionales porque eran los mejor que teníamos”.

