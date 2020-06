El aislamiento se extenderá hasta el 28 de junio en zonas con transmisión comunitaria

El aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa hasta el 28 de junio, sólo en los lugares donde haya circulación comunitaria del virus, como el AMBA, el Gran Chaco, el Gran Córdoba y Trelew, mientras otras zonas del país, con pocos o nulos casos, entrarán, desde el próximo lunes y por 21 días, en una etapa de “distanciamiento social, anunció esta noche el presidente Alberto Fernández, desde la Residencia de Olivos. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa que ofreció esta noche en la quinta presidencial, en la que estuvo acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Hemos hecho bien las cosas como sociedad”, afirmó el jefe de Estado, quien inició la conferencia con la presentación de un video en el que mostró la situación por la pandemia de coronavirus en el país. Asimismo, sostuvo que “los resultados siguen siendo buenos” como país, pero advirtió que “la responsabilidad social es muy importante” para que continúe en esa línea. El Presidente aseguró que la “circulación comunitaria” del virus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó el crecimiento de casos de Covid-19, situación que, dijo, retrotrajo la idea de mayores aperturas en el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En ese sentido, sostuvo que se mantendrá el “aislamiento” en los lugares donde haya circulación comunitaria del virus, como el AMBA, el Gran Chaco, el Gran Córdoba y Trelew, mientras que en el resto del país, con pocos o nulos casos, se implementará un “distanciamiento social preventivo”. El jefe de Estado afirmó que “todos los gobernadores” están “de acuerdo” con la extensión del aislamiento obligatorio en las zonas con mayor circulación de coronavirus. Asimismo, precisó que 127 millones de pesos, contenidos entre los “gastos reservados” de la AFI, fueron destinados a grupos de científicos para desarrollar kits de testeos (50 millones de pesos) y a médicos comunitarios que se desempeñan en el interior del país (77 millones de pesos). También el jefe de Estado aseguró que el Gobierno continuará con la ayuda a distintos sectores para “sobrellevar” los efectos económicos y sociales de la pandemia y resaltó que el Estado destinó el 2,6 por ciento del PBI, en los distintos tipos de medidas de contención, como el IFE, la AUH y los ATP, entre otros. “Vamos a continuar con las ayudas para sobrellevar” los efectos de la pandemia, manifestó. Por otra parte, en el marco de las preguntas que le realizaron en la conferencia de prensa, adelantó que se está analizando la posibilidad de un regreso a las clases en escuelas rurales y localidades del interior del país en las que no haya circulación comunitaria de coronavirus. El Presidente, en otro aspecto, aseguró que apuesta a “la construcción de un nuevo contrato social” y subrayó que el Gobierno, los empresarios y los trabajadores creen en la “necesidad de que la Argentina encare su futuro a partir de acuerdos estructurales”. “Que nos reunamos con empresarios y trabajadores debe ser lo normal porque allí es donde se construye el futuro”, dijo el jefe de Estado, quien agregó que “todos queremos que esto pase (por la pandemia de coronavirus) para ponernos a trabajar en el desarrollo económico y social del país”. Al responder otra consulta, dijo que en estas condiciones de la pandemia “no se puede” todavía habilitar cualquier tipo de actividad turística, porque “el riesgo de contagio es muy alto”. El Presidente, que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo, mantuvo esta mañana una videoconferencia con los gobernadores y por la tarde recibió al comité de expertos médicos y científicos para analizar la situación de la pandemia, antes de anunciar hoy una nueva prórroga del aislamiento, que en este caso superará los 14 días y será de 21 días. Las frases del Presidente: “Los resultados siguen siendo alentadores”. “Hemos hecho las cosas bien como sociedad”. “El escenario cambió por la circulación. Todos los gobernadores han detectado eso, vecinos que visitan la zona del AMBA y vuelven a sus provincias”. “Tenemos que entender que no hemos superado el problema”. “Vamos a sostener el aislamiento social en todos los lugares en el que haya circulación comunitaria del virus. El resto del país seguirá en una nueva fase que se llama distanciamiento social obligatorio”. “Estamos dando un nuevo paso para que el país agilice su economía”. “Vamos a seguir con el pago de la IFE. Con las ayudas a las Pymes”. “Vamos a pagar en primer bono a los trabajadores de la sauld”. “Vamos a ampliar esto por 21 días”.

