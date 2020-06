El municipio trasladó a residentes de un geriátrico sin síntomas de Covid -19

Completando la revisión médica y el traslado de la totalidad de los residentes de un geriátrico de Rafael Calzada y procediendo a su clausura preventiva, el Municipio de Almirante Brown en forma conjunta con la Provincia, la Justicia Federal y el PAMI, dieron un paso más en el ordenamiento de estas instituciones para que cumplan con las normas de bioseguridad y los protocolos vigentes. El operativo se inició ayer miércoles a las 8 de la mañana en la institución ubicada frente a la Delegación Municipal de Rafael Calzada. Hasta allí llegaron ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas 107 AB y del PAMI, la Policía Federal y funcionarios judiciales. Se concretó el allanamiento dispuesto por la Justicia y se ratendió y contuvo a cada adulto mayor allí alojado. Tras darle aviso a los familiares se inició la revisión médica y el posterior traslado en forma preventiva. Todas las acciones fueron supervisadas por la Secretaría de Salud browniana. Por orden de la Justicia Federal, se intervino en el geriátrico “Mi Hogar” de la calle Presidente Perón de Rafael Calzada. El establecimiento venía siendo controlado por el Municipio en forma conjunta con la Subsecretaría de Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En ese contexto, se determinó que no se encontraba en condiciones de seguir funcionado. Por ello la intervención de ayer entre la Comuna, el PAMI y la cartera sanitaria provincial, que es meramente preventiva para el traslado del lugar a los adultos mayores que ya se encuentran atendidos y contenidos.

