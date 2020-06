Megaoperativo vial con licencias retenidas y secuestros de vehículos

El Municipio de Almirante Brown continúa intensificando los operativos de control de tránsito en las diversas localidades del distrito en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus. Más allá de los retenes que se realizan para controlar el cumplimiento de la cuarentena, este domingo por la noche se llevó a cabo un megaoperativo vial en la Avenida Hipólito Yrigoyen y Roca de Burzaco. Sólo en esta intervención nocturna se retuvieron 24 licencias de conducir y se procedió al secuestro de vehículos y motos. los controles se solicitó el permiso obligatorio para circular a partir de la pandemia de Covid-19. Con el firme objetivo de prevenir y controlar las infracciones de tránsito, el Estado Municipal –que conduce el intendente Mariano Cascallares- desarrolla constantes operativos de control de documentación vehicular y alcoholemia y de prevención de picadas. Cabe señalar que los operativos se llevan a cabo de forma sorpresiva y periódica con agentes de Tránsito y la colaboración de la Policía Bonaerense y la Policía Local (ambas dependientes de la Provincia de Buenos Aires) en las diversas localidades del distrito. El Municipio de Almirante Brown informó que también continúa en forma permanente con los operativos de fumigación para prevenir el Dengue y de desinfección contra el Coronavirus en estaciones de trenes, colectivos, entidades bancarias, cajeros automáticos y centros de salud públicos y privados.

