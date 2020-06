Informan dos nuevos fallecimientos y suman 541 los muertos por coronavirus en la Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer esta mañana dos nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que eleva a 541 la cifra de muertos por esta causa desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 11,8 cada millón de habitantes.Ver más

Both comments and pings are currently closed.