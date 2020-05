Suben a 92 los casos de coronavirus en Villa Azul y continúa la asistencia casa por casa

Los casos de coronavirus detectados en el barrio popular Villa Azul, asentando en los partidos bonaerenses de Quilmes y Avellaneda, ascendieron a 92 y se esperan los resultados de 100 test tomados a personas con síntomas de la enfermedad, anunció esta mañana la secretaria de Salud de Nación Carla Vizzotti, en el reporte diario sobre la evolución de la enfermedad. “Hay 92 casos de coronavirus, la positividad es de 50% de los casos testeados y hay 100 casos pendientes de resultado” en Villa Azul, afirmó Vizzotti, lo que indica que se confirmaron ocho nuevos diagnósticos en las últimas horas, ya que ayer eran 84 los positivos. El barrio Villa Azul, que se encuentra en estricto aislamiento desde ayer, amaneció hoy con una fuerte presencia policial y de profesionales de la salud, según pudo relevar Télam en el lugar, donde las casas permanecían con las ventanas o cortinas cerradas. Este martes continuaba en Villa Azul el Programa Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) de búsqueda de casos sospechosos y sus contactos estrechos, para proceder a su aislamiento y mititar la propagación de la Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

