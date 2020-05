Llega el operativo sanitario DETeCTAr en Don Orione para desechar casos de Coronavirus

El Gobierno Nacional, el forma articulada con la Provincia y el Municipio de Almirante Brown, desplegarán este martes 26 de mayo el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) en Don Orione a los efectos de prevenir y desechar casos de Coronavirus. El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus ya desembarcó en San Martín, La Matanza, Morón, Merlo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incluso en Santa Fe. Y ahora se aplicará en Don Orione y mañana miércoles llegará a barrios de Lomas de Zamora. “DETeCTAr” es un operativo sanitario preventivo y constituye la mejor herramienta para descartar la presencia de un virus que no tiene ni vacuna ni tratamiento conocido al menos por el momento. De ese modo, hoy martes en Don Orione se desplegará un equipo de “DETeCTAr”. Esta acción viene siendo programada por las autoridades para prevenir que el virus se continúa propagando especialmente en las zonas más pobladas del Conurbano.

