Trotta dijo que evalúan que las clases vuelvan antes de lo previsto

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, planteó la posibilidad de que las clases vuelvan antes de lo previsto en ciertas provincias. Sobre la chance de que las clases regresen antes de lo previsto, Trotta sostuvo: “Venimos trabajando a partir de lo que es el desafío del desarrollo de los protocolos para que cuando llegue la posibilidad de regresar a las aulas, pueda haber un regreso escalonado”. “Lo que se confirmó en las últimas semanas es la diferencia en la circulación del virus en distintos lugares de nuestro país. Y, a partir de lo que puede ser el diálogo con todos los actores del sistema, una de las alternativas es la posibilidad de comenzar a analizar en algunas regiones de nuestro país el regreso”, explicó. Y agregó que la posibilidad existe, siempre y cuando “ese regreso sea escalonado y se vea reflejado en los protocolos, que deben tener la capacidad de incluir a todos los establecimientos educativos, a las características de todos los establecimientos educativos”. Por otro lado manifestó: “Nos preocupa disminuir al máximo a posibilidad de riesgo, de contagio. Para ello hay que sostener el distanciamiento social y los protocolos deben reflejar no solo los trabajos dentro del aula sino también lo que son los espacios comunes, los pasillos, patios, comedores y el propio ingreso al establecimiento educativo”, precisó.

