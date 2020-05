El Gobierno publicó las pautas para tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación

El gobierno nacional publicó hoy las pautas para renovar o tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), destinado al personal esencial o que realice tareas exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus. Este nuevo permiso reemplazará a los anteriores, y el plazo para obtenerlo es hasta el viernes 29 de mayo inclusive. A partir de esa fecha, el CUHC “será el único certificado válido para transitar” debido a que desde el 30 de mayo todos los permisos previos perderán validez. El ministro coordinador indicó que el CUHC se tramita vía web, a través de la página http://argentina.gob.ar/circular, o mediante la aplicación Cuidar. “El uso de la aplicación permite que todos y todas realicen un autodiagnóstico para saber si tienen síntomas compatibles con COVID-19”, señaló Cafiero desde Twitter y añadió: “El trabajo con las jurisdicciones es fundamental, por eso ellas definirán la obligatoriedad del uso de Cuidar”. Todos los ciudadanos que quieran circular deberán tramitar un nuevo permiso, ya que “a partir del 30 de mayo no habrá ninguna excepción para transitar sin certificado único”, consignó el Gobierno.

