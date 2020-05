Cascallares encabezó izamiento de la bandera en Calzada y visitó a Defensores de Glew

El intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares participó esta mañana, en un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, del izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza 25 de Mayo de Rafael Calzada. Manteniendo el distanciamiento social, el jefe comunal estuvo acompañado por los ex combatientes de Malvinas brownianos y por integrantes del equipo municipal, del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar de nuestro distrito. También dijeron “presente” en Rafael Calzada los directores del Hospital Provincial “Arturo Oñativia”, Doctora Carolina Ricci; el Doctor Helio Navarro; y el Licenciado Claudio Molina. “Este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo nos encuentra en un momento muy especial de nuestro país. Sigamos cuidándonos entre todos para realizar el año que viene el festejo patrio que nos merecemos”, indicó Mariano Cascallares. Desde allí el intendente y parte de su equipo se trasladó hasta la sede del Club Defensores de Glew que está cumpliendo el centenario de su fundación. En esa querida institución Cascallares junto a la diputada provincial Cristina Vilotta entregaron a las autoridades la declaración de interés legislativo del aniversario de Club, de parte de la Legislatura bonaerense. El Club Defensores de Glew cumple también 49 años en su actual sede. Se trata de una institución muy solidaria y abierta a la comunidad, al punto tal de que en sus instalaciones residen actualmente 37 policías bonaerenses que cumplen tareas de prevención en nuestro distrito aislados de su familia por estas realizando tareas esenciales

