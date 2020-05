Activan protocolo de coronavirus en geriatrico de Adrogué

El Municipio de Almirante Brown informó que esta mañana activó el Protocolo de prevención del Covid-19 en un Geriátrico de Adrogué luego de que Epidemiología de la Comuna de San Vicente informara sobre el caso positivo de una trabajadora de dicha institución que reside en el distrito vecino. “La Secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown intervino esta mañana en el Geriátrico y hoy mismo se concretarán los hisopados correspondientes a los adultos mayores, en el marco del seguimiento epidemioplógico. A los pacientes se les llevó a cabo una revisión médica y ninguno presentó síntomas de Covid-19”, se indicó. Mientras tanto, se informó que la trabajadora que dio positiva de Cronavirus ya fue aislada en San Vicente, de donde es oriunda.

