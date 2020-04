El municipio sumó cajeros automáticos móviles para Glew

Con el objetivo de brindar más y mejores servicios y en el marco de la pandemia de Coronavirus COVID-19, el Municipio de Almirante Brown gestionó y logró la instalación de cajeros automáticos móviles del Banco Nación en la localidad de Glew. La idea es no solo evitar que los vecinos y vecinas tengan que trasladarse a otras zonas para realizar trámites bancarios sino dar una respuesta al reclamo de la comunidad que no contaba con este servicio en algunas de las localidades . El Municipio -que conduce el intendente Mariano Cascallares- viene trabajando desde el año pasado muy fuerte en el tema a tal punto que se logró la instalación de los dispositivos bancarios de la red del Banco Provincia en las localidades de Malvinas Argentinas, San José y Longchamps, algunas de las cuales no contaban con sucursales bancarias. Todos esos cajeros ya se encuentran funcionando. Mientras tanto, los dispositivos móviles de Glew (Banco Nación), ubicados en Alem y Sarmiento, ya pueden ser utilizados por la población, durante las 24 horas. Tanto vecinos, como comerciantes de los diferentes centros comerciales de la región vieron concretado un viejo anhelo gestionado por las autoridades municipales. En ese sentido la comuna no solo gestionó los cajeros sino realizó otras tareas acondicionando los puntos de instalación y brindando medidas de seguridad para los usuarios del servicio. En este sentido, se colocaron luces LED en la zonas donde se emplazaron las unidades bancarias y se instalaron cámaras directamente conectadas al Centro de Monitoreo Municipal (COM) de la localidad de Burzaco. Además el Municipio ejecutó obras de infraestructura para instalar algunos de los cajeros. Es para destacar que el próximo lunes se prevé el inicio de la instalación de nuevos dispositivos del Banco Provincia, también en Glew. En tanto, por estas horas se suman cajeros automáticos del BAPRO también en Burzaco. Desinfección en cajeros y bancos Cabe señalar que en el marco de las acciones para prevenir y combatir el Coronavirus, el Municipio de Almirante Brown profundiza los operativos de desinfección en diferentes puntos del distrito concentrándose en todos aquellos que aún son frecuentados por los vecinos pese a la Emergencia Sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido en todo el país. Los operativos se llevan a adelante no solo en las estaciones de trenes, en Delegaciones Municipales, en los refugios de colectivos e incluso en instituciones como los centros de jubilados, veredas y centros comerciales, sino particularmente en el ingreso a bancos y cajeros automáticos. Asimismo, el Municipio llevo a cabo operativos colocando líneas demarcatorias en los ingresos a los cajeros a los efectos de que los vecinos y las vecinas mantengan la distancia mínima recomendada por las autoridades al hacer fila y de ese modo prevenir contagios. Las desinfecciones se realizaban no sólo desde el área de Inspección General y Bromatología, sino en forma descentralizada por las diferentes Delegaciones Municipales que se ocupan diariamente de desinfectar en cada una de las localidades.

