Directores y docentes solidarios imprimen mascaras 3D para personal médico del distrito

En el marco de la pandemia de COVID -19 que azota nuestro país y al mundo un grupo de directores de colegios de Almirante Brown y docentes se unieron para poner un granito de arena confeccionando mascaras 3D gratis con la idea de prevenir contagios al personal médico local. Daniel Alejandro Mentuchi es director de EES N°14 fue quien comenzó con la idea. En una charla con La Estación online Mentucci comentó que en la propuesta trabajan diversos actores del sector educación distrital como el docente de informática Antonio Arebalo quien aporta su conocimiento en impresión 3D y propicio la impresión de viceras 3D , los directores de la EES N° 15 y EES N° 58 que acercaron sus impresoras para este acto de solidaridad y destacó los grupos de directores y grupos de docentes, como así también de colegios privados. “El profesor de informática realizó una investigación para dar con el modelo más conveniente y dimos con un diseño de uso en España, es un modelo de una pieza”, y agregó “ya hemos impreso algunas pero estamos necesitando colaboración con el material” “El material que necesitamos es filamento y acetato, lo cual los que quieran aportar lo pueden hacer comprando por Mercado Libre y realizar el envío por correo.” A su vez nos señaló “A través de esta red solidaria que se armó, conocimos a la directora de un colegio que tiene un taller de costura que era de su madre y se encuentra en desuso y ahora están comenzando a elaborar barbijos, lo cual los interesados en colaborar en lugar del material para la impresora pueden colaborar también con friselina ” “Estamos trabajando para acercar las máscaras a personal de los hospitales Lucio Melendez, Oñativia, y también a los Bomberos del distrito”. El director del colegio secundario nos comentó que la impresora demora 2 horas en confeccionar una visera. Y la idea solidaria llegó hasta oídos de familiares de la provincia de Salta los cuales colaborarán con material para imprimir. Los interesados en colaborar se pueden comunicar con Daniel al 1530682527 . Nadie se salva solo. Por Gustavo Sanabria

