El municipio vacunó a los adultos mayores en el ingreso a los bancos

El Municipio de Almirante Brown realizó este viernes operativos de vacunación antigripal focalizados en los adultos mayores en el ingreso a las entidades bancarias y financieras. Tanto en bancos públicos como privados, personal de la Secretaría de Salud de la Comuna browniana se instaló con móviles o mesas en la vereda de las entidades financieras y le aplicó la vacuna antigripal con la cepa 2020 a los abuelos y las abuelas que aguardaban para ingresar a cobrar u realizar sus trámites. En Claypole, Longchamps, Rafael Calzada, Burzaco, Adrogué, José Mármol y Glew, entre otras localidades, se completaron operativos masivos de vacunación a los adultos mayores en la puerta de los bancos. También en la entrada de los bancos, personal municipal y voluntarios le ofrecían alcohol en gel a los vecinos y vecinas, mientras equipos municipales llevaban adelante tareas de desinfección tato en los bancos como en los cajeros automáticos. También hubo recomendaciones a la gente para que respete las distancias mínimas recomendadas para la prevención del Coronavirus. En paralelo, los equipos de la secretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown continuaron con los operativos de vacunación casa por casa por los barrios y las localidades, siempre haciendo foco en los adultos mayores pero aplicando también vacunas pediátricas.

