El Ejército entregó más de una tonelada de alimentos en barrios carenciados de Quilmes

El Ejército entregó hoy más de una tonelada de alimentos y artículos de limpieza en los barrios más carenciados de la localidad bonaerense de Quilmes en un operativo organizado con el municipio como parte de las acciones que se realizan para que se cumpla el aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno nacional para combatir la pandemia de coronavirus.

