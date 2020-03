Alberto Fernández se reúne con intendentes bonaerenses para analizar la situación

El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y los intendentes del primero y segundo cordón del conurbano, con quienes analizará la situación social y sanitaria para afrontar la epidemia de coronavirus. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 11 en la residencia de Olivos. Ayer, el jefe de Estado había adelantado la cita en diferentes reportajes que concedió a programas de televisión y radio. “La reunión será con los intendentes de todos los sectores políticos”, dijo Fernández, y agregó que el objetivo es “ver la logística” que hay que “desplegar” en el principal distrito del país. Se trata de los intendentes de los distritos más numerosos de la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales tienen la población más vulnerable y necesitan mayor ayuda sanitaria, económica y social en el marco de la crisis por el coronavirus. Además de Kicillof y los jefes comunales, a la reunión asistirá el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, según informaron voceros cercanos al titular del cuerpo parlamentario. Al encuentro, los intendentes llevaran información de la estructura sanitaria de cada municipio para afrontar la epidemia de Covid-19.

