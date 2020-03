Fernández: “Hoy por hoy no hace falta estado de sitio, todo el sistema legal está funcionando”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en los momentos actuales “no hace falta” declarar el estado de sitio porque “todo el sistema legal está funcionando como corresponde”, y consideró que “si se llegara a eso, solo hablaría muy mal de la sociedad argentina”. “Tenemos un sistema legal funcionando y hoy por hoy no hace falta” declarar el estado de sitio, dijo Fernández, al responder a la consulta de si podría endurecer las medidas para que la gente cumpla con el aislamiento obligatorio y no salga de sus casas. “No quisiera llegar a eso, porque si se llegara a eso solo hablaría muy mal de la sociedad argentina”, abundó por Telefé el primer mandatario. Aclaró que “los instrumentos ya están. Si las fuerzas de seguridad ven a alguien circulando en la calle y no puede explicarlo, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. No necesito tener gente detenida a disposición del Poder Ejecutivo. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo y yo tengo que dedicarme a cuidar la salud de los argentinos”. “Todo el sistema legal está funcionando como corresponde” para que “el que no entienda pague las consecuencias”, agregó. E insistió con que “no hace falta el estado de sitio hoy por hoy. Cada uno tiene que hacer su parte: si las policías provinciales hacen lo que corresponde, si las fuerzas federales hacen lo que corresponde y si la justicia actúa como corresponde, no hace falta un estado de sitio”.

