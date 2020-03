Alberto Fernàndez: “Si estamos unidos y cumplimos las disposiciones esto va a pasar pronto”

El presidente Alberto Fernández expresó hoy su agradecimiento a los argentinos por “haber comprendido y por permanecer en sus casas”, y subrayó que, “si estamos unidos y cumplimos las disposiciones, esto pasará pronto”. Así lo sostuvo en una publicación que realizó a través de Twitter, en el primer día del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el primer minuto de hoy para contener la propagación de la pandemia del coronavirus en el país.

