El Ministerio de Salud comenzó la distribución de reactivos para descentralizar testeos

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, anunció hoy que se comenzó “a distribuir los reactivos para descentralizar testeos” de coronavirus y se inició la “vigilancia comunitaria” en Chaco, Córdoba y Buenos Aires para detectar casos “en personas que no tengan antecedente de viaje”, al encabezar una conferencia de prensa en Casa Rosada. Además, adelantó que la Argentina comenzó a recibir el millón doscientas mil dosis de vacuna antigripal, que “se ha ampliado en un millón la cantidad” a distribuir y que se adelantará “10 días la entrega” de las mismas a las jurisdicciones para su aplicación a los grupos de riesgo.

Both comments and pings are currently closed.