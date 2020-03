Suspenden las salidas transitorias y laborales de todos los presos de cárceles bonaerenses

La Justicia bonaerense suspendió hoy por el tiempo que dure el aislamiento social obligatorio por coronavirus las salidas transitorias y laborales de las que gozaban todos los presos alojados en penales de la provincia, informaron fuentes judiciales. La medida fue adoptada tras una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, mediante la cual se solicitó al Poder Ejecutivo que intensifique los controles sanitarios a las personas privadas de la libertad alojadas en cárceles y que los jueces hagan cumplir el aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional a la población carcelaria. En la resolución 48, a la que tuvo acceso Télam, el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, requirió tanto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como al de Seguridad que “intensifique los controles sanitarios a las personas privadas de la libertad alojadas en los establecimientos a su cargo y de toda aquella que tome contacto con ellas a fin de evitar el ingreso y propagación del virus COVID-19”. En tanto, pidió a todos los magistrados del fuero penal de la provincia que “analicen, evalúen y adopten todas las medidas que estimen corresponder respecto del colectivo de detenidos que gozan de salidas transitorias”. Remarcó que “ante la necesidad de limitar al máximo la circulación de personas podrán dejarse sin efecto los egresos que se están ejecutando durante el período de cuarentena, decisión que -una vez superada la contingencia- no proyectará consecuencias negativas para las personas involucradas”. Tras el decreto, los jueces con presos que gozan de ese tipo de salidas o de cualquier otro egreso extraordinario de prisión resolvieron dejar sin efecto esos beneficios por el tiempo que dure el aislamiento, inicialmente previsto hasta el 31 de marzo inclusive. Voceros judiciales consultados por Télam aclararon que quienes habían salido están obligados a regresar y cumplir la pena en los penales, mientras que los detenidos que iban a hacerlo a partir de hoy permanecerán en sus celdas.

Both comments and pings are currently closed.