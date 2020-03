Coronavirus: en plena cuarentena preventiva, largas filas de autos para ingresar a Pinamar y Villa Gesell

A pesar del pedido del Gobierno Nacional e intendentes de la zona para permanecer en las casas y evitar la propagación del coronavirus, se registró en las últimas horas largas colas de autos y micros en la entrada de Villa Gesell y Pinamar. Los intendentes de dichas ciudades de la costa habían pedido explícitamente a los turistas que eviten visitar esas ciudades balnearias ya que “no son vacaciones y entre todos debemos cuidarnos para que no aumente el número de infectados”. Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, firmó un decreto en el cual estableció que hasta el 31 de marzo, los locales gastronómicos, establecimientos hoteleros, bares, discos, salones de fiestas, gimnasios y cualquier lugar que generen conglomeración de personas, deberán permanecer cerrados. El gobierno nacional dispondrá para este fin de semana largo controles viales en las salidas de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de desalentar el movimiento de personas, que incluirá tomar la temperatura a los viajeros, en cumplimiento de las disposiciones sobre restricciones de circulación para evitar la propagación del coronavis, informó el ministerio de Transporte. El principal punto de control se establecerá el viernes por la tarde en la AU Buenos Aires-La Plata, en el peaje de Hudson, donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto con Gendarmería Nacional, Policía bonaerense y médicos de las Fuerzas Armadas montarán un operativo cerrojo para medir la temperatura de todos los conductores y acompañantes que se dirijan hacia la Autovía 2. En caso de detectar fiebre, las fuerzas de seguridad notificarán al conductor la obligación de regresar a su domicilio y lo escoltarán en el regreso.

Both comments and pings are currently closed.