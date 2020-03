El caso sospechoso por coronavirus en el Santamarina dio negativo

El caso sospechoso por coronavirus (COVID-19) del paciente que se encontraba aislado en el hospital municipal Sofia T. Santamarina resultó negativo, según precisaron en las últimas horas. “Según lo informado oficialmente por el Instituto Malbrán, el estudio arrojó resultados negativos al virus COVID-19”, señalaropn desde el Municipio de Esteban Echeverría. El hombre, de nacionalidad estadounidense, ingresó al hospital con síntomas correspondientes a la enfermedad, por lo cual fue aislado dentro de las instalaciones del centro de salud y de inmediato se activó el protocolo previsto para los casos sospechosos de coronavirus.

