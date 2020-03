Nuevo servicio de cajeros automáticos en Longchamps

El Municipio de Almirante Brown informó que gestionó y logró que se instale una cabina con cajeros automáticos en el centro comercial de Longchamps, dando de ese modo respuesta a un largo reclamo de los vecinos de esa localidad que ya cuentan con el servicio. La nueva cabina con los cajeros automáticos del Bapro se encuentra en la intersección de las calles Lagos y Bolívar de Longchamps. “En el marco de la pandemia de Coronavirus trabajamos para evitarles a nuestros vecinos y vecinas tener que acercarse a realizar trámites por ejemplo a los bancos. Por eso gestionamos con el Banco Provincia una cabina con cajeros automáticos para Longchamps”, indicó el intendente Mariano Cascallares. El Municipio de Almirante Brown viene trabajando muy fuerte en el tema, a tal punto que ya instaló cajeros automáticos de la red del Banco Provincia en la Delegación Comunal de la localidad de San José (calle Salta N° 1915). También se hizo lo propio en la localidad de Malvinas Argentinas. Mientras tanto, la Comuna informó que ya se gestionaron y están próximos a colocarse nuevos cajeros en las localidades de Burzaco (Avenida Tomás Espora y calle Rojas) y en Glew (Méndez y Andrade”.

Both comments and pings are currently closed.