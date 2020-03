Cascallares se reunió con el ministro de Salud para reforzar los hospitales provinciales de Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, durante el cual evaluaron la situación del sistema sanitario browniano y especialmente el funcionamiento de los dos hospitales provinciales en nuestro distrito: el Lucio Meléndez de Adrogué y el Arturo Oñativia de Rafael Calzada. El intendente Cascallares remarcó la necesidad de reforzar la capacidad de los hospitales provinciales. Puntualmente se avanzó en la ampliación de la cantidad de camas ventiladas y la habilitación de nuevos espacios de aislamiento en el marco de la actual pandemia de Coronavirus. El encuentro, del que también participó el secretario de Salud browniano, doctor Walter Gómez, también sirvió para abordar el tema de la obra del Hospital Provincial Arturo Oñativia que la anterior gestión bonaerense dejó paralizada desde diciembre pasado. Cascallares gestionó concretamente que se reactiven los trabajos y se culminen para que todo el nosocomio se encuentre operativo. Otro de los temas que se abordó y sobre el cual se está avanzando es en la aplicación del sistema de clasificación de urgencias conocido como “Triage” a partir del cualse divide a los pacientes en ROJO (Prioridad Uno. Pacientes con riesgo de vida), AMARILLO (Pacientes con problemas complejos pero sin riesgo de vida) y VERDE (Prioridad3. Pacientes con afecciones que pueden ser programadas). En los Centros de Atención Primaria de la Salud del Municipio de Almirante Brown ya se aplica el “Triage” en las guardias realizando la clasificación de los pacientes en el ingreso. El Municipio trabaja ahora para colaborar llevando el “Triage” a las guardias de los dos hospitales provinciales para lo cual se colocarán trailers municipales.

