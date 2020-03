Coronavirus: anuncian la construcción de ocho módulos hospitalarios móviles

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunció hoy en la Casa Rosada que se construirán ocho módulos hospitalarios móviles y se completará la obra de dos centros asistenciales que se encuentran en el partido bonaerense de La Matanza, como parte de las medidas destinadas a contener la pandemia del coronavirus. “Se trata de un esfuerzo conjunto que llevaremos a cabo entre el Ministerio de Obras Públicas y la cartera de Salud (que encabeza Ginés González García) con el propósito de ampliar la red sanitaria que nos permita aumentar la cantidad de camas hospitalarias en el país”, señaló Katopodis. El titular de la cartera de Obras Públicas adelantó que estos hospitales móviles pondrán a disposición del sistema sanitarios “560 camas de terapia e internación”, y remarcó que “tres de estas unidades estarán en el interior del país y las otras cinco en el conurbano bonaerense” Además, el funcionario confirmó que se completarán los trabajos para poner en funcionamiento dos hospitales ubicados en La Matanza que no fueron inaugurados por decisión del gobierno anterior. Se trata de dos centros asistenciales que están próximos a terminarse y se encuentran en las localidades de Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo. “No es posible que esos hospitales estén cerrados y con instalaciones a medio terminar y vandalizadas. Es algo que no podemos concebir”, dijo el ministro. Además, Katopodis, comentó que el presidente Alberto Fernández le encomendó que “manifieste su reconocimiento para ingenieros, arquitectos y operarios que estarán comprometidos en la construcción de los hospitales”.

