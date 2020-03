Las telefónicas presentarán mañana un plan de tarifas y conectividad

Las compañías que prestan servicios de telefonía móvil y transmisión de datos e Internet le presentarán mañana al Gobierno un plan que atiende a los reclamos del Poder Ejecutivo respecto a tarifas, conectividad y accesibilidad en medio de la crisis por el coronavirus, indicaron hoy a Télam desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). “Mañana habrá una nueva reunión con las empresas telefónicas que nos traerán una propuesta en sintonía con lo conversado el lunes y el martes”, señalaron del Enacom. Por su parte, fuentes de Movistar precisaron que la compañía se encuentra “a la búsqueda de soluciones junto a las autoridades gubernamentales” a las preocupaciones planteadas. “Estamos coordinando con el Gobierno varios temas, principalmente en cuestiones de servicio y uso responsable de la tecnología en este contexto tan especial”, subrayó el vocero. El jefe de Gabiente, Santiago Cafiero, mantuvo ayer una reunión con los directivos de las principales empresas de telecomunicaciones, a quienes les pidió que mantengan las tarifas de sus servicios y garanticen la conectividad. El encuentro se desarrolló en el marco de los contactos que mantienen los principales funcionarios del gobierno con distintos sectores frente a la crisis desatada por el coronavirus. Fuentes gubernamentales señalaron a Télam que el jefe de Gabinete pidió a las empresas de telecomunicaciones que “no haya aumentos de precios, se garantice la conectividad, que no haya cortes del servicio por falta de pago y que se garanticen datos gratuitos para el acceso a las plataformas educativas”, a tono con lo planteado en el lunes por el ministro de Eduación, Nicolás Trotta.

