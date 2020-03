Gobierno define medidas económicas y qué pasará con el transporte público

El presidente Alberto Fernández encabezará hoy una reunión con el Gabinete Económico y Social con el fin de definir medidas en cuanto a restricciones de la actividad y el transporte en el ámbito metropolitano en el marco de las medidas para frenar el avance del coronavirus. Además del Presidente, participarán del encuentro, que se desarrollará a partir de las 9:00 en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministrosd de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Mario Meoni; de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Además, estarán la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.m y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

