Alberto Fernández anunció suspensión de las clases hasta el 31 de marzo para frenar al coronavirus

Durante la tarde de este domingo 15 de marzo, el Gobierno Nacional se reunió en la Quinta presidencial de Olivos para tomar medidas de emergencia ante el avance de la pandemia de COVID-19 Coronavirus en la Argentina. Con ese marco, se determinó que las clases en los diferentes niveles de la educación argentina (nivel inicial, primario, secundario, terciario y universiatrio) sean suspendidas desde este lunes 16 de marzo hasta el 31 de marzo. Durante la reunión se estableció que “el país está en recesión y no podemos dejar que se profundice”.

“No estamos dando 14 días de vacaciones, estamos en una emergencia. Necesitamos que todos los que puedan quedarse en casa se queden, esta vez es buen negocio quedarse en casa”, enfatizó Fernández durante una conferencia de prensa en la Residencia presidencial de Olivos. Al finalizar una reunión interministerial, el jefe de Estado manifestó: “Quisiera que todos lo que pueden quedarse en casa se queden y me ayuden Mañana hay una reunión de gabinete económico- social, y entre las medidas que vamos a autorizar seguramente es el trabajo a distancia”. Además, habrá licencia laboral para mayores de 60 años. También el presidente anunció que se va a autorizar el trabajo a distancia en los casos que así sea posible; y que este mismo lunes también se va a definir la posible medida de una cuarentena masiva obligatoria. Sobre las medidas, sobre todo por el cierre de shoppings y la cancelación de espectáculos artísticos o deportivos, manifestó que “se busca evitar la aglomeración de gente”. Lo importante, destacó, “esta vez es buen negocio quedarse en casa” y que “todos los que puedan quedarse en casa, lo hagan”. “Es una pelea contra un enemigo invisible”, aseguró el mandatario. El encuentro, que se inició pasadas las 17.00, contó con la participación del Gabinete nacional, entre ellos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Ginés González García (Salud), Nicolás Trotta (Educación), Sabina Andrea Frederic (Seguridad), Eduardo “Wado” De Pedro (Interior), Mario Meoni (Transporte), Claudio Moroni (Trabajo) y Agustín Rossi (Defensa), entre otros. Además participaron de la reunión el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larretay el ministro de economía, Martín Guzmán. A todos los presentes les tomaron la temperatura al ingresar como medida de prevención. Además, las sillas se ubicaron con un metro de separación entre sí para evitar posibles contagios y dar el ejemplo a la sociedad. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, consideró también que “no hay inconvenientes” en que la Copa Superliga de fútbol y el resto de los torneos de AFA se realicen “a puertas cerradas”, en medio del anuncio de un paquete de acciones para disminuir la propagación del coronavirus, incluida la suspensión de clases por quince días.

