Coronavirus: El municipio notificó al bingo de su cierre y profundiza controles por la emergencia sanitaria

El Municipio de Almirante Brown informó que este mediodía notificó al Bingo de Adrogué de la Resolución adoptada por la Provincia de Buenos Aires anoche disponiendo la suspensión de las actividades de los Bingos en el marco de las medidas destinadas a prevenir el contagio del Coronavirus Covid – 19. De ese modo, y luego de la Comuna realizara controles e inspecciones durante todo el fin de semana verificando que no se supere la cantidad de público permitida hasta ese momento, ahora el Bingo suspende sus actividades y ya se encuentra cerrado. La Resolución provincial lleva la firma del Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Alberto Bianco, y dispone: “Suspender las actividades en las salas de Bingos y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y limitar el funcionamiento de las Agencias Hípicas de modo que las apuestas se realicen en forma virtual sin la presencia de los apostadores”. En paralelo, el Municipio que conduce Mariano Cascallares continúa profundizando las tareas de control y fiscalización verificando el cumplimiento de las medidas que establece la Emergencia Sanitaria por ejemplo en lo que respecta al funcionamiento de comercios gastronómicos, especialmente los nocturnos y los paseos de compras. En todos los casos se recomienda evitar las aglomeraciones de público, optar por el aislamiento, y comunicarse a la línea provincial 148 por información o consultas sobre el Coronavirus o con la línea 107 en caso de presentar síntomas de esa enfermedad.

Both comments and pings are currently closed.