El municipio de Almirante Brown garantiza el servicio alimentario escolar

Los más de 69 mil alumnos y alumnas del sistema educativo browniano que forman parte del Servicio Alimentario Escolar (SAE) -dependiente del Ministerio de Desarrollo con la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires- tendrán garantizado el acceso a su alimentación a partir de mañana lunes cuando comience a regir la suspensión de clases dispuesta por el Gobierno Nacional para prevenir el avance de la Pandemia de Coronavirus. Así lo indicaron fuentes del Municipio de Almirante Brown que indicaron que durante gran parte de la jornada de hoy domingo el intendente Mariano Cascallares permaneció reunido (foto) con los equipos del SAE (Salud, Desarrollo Social y Educación de la Comuna) para definir este y otros temas vinculados con la ampliación por parte de la Nación de las medidas para frenar al COVID – 19. Al término de las reuniones de trabajo se informó que, teniendo en cuenta que (tal como anunció el Presidente Alberto Fernández) desde este lunes las escuelas públicas permanecerán abiertas, se garantizará la alimentación y que se cumplirá con el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la necesidad de evitar las aglomeraciones de personas. Puntualmente cada establecimiento educativo se encargará de organizar que los padres y de los niños y las niñas retiren los alimentos por turnos. Este mecanismo garantizará el acceso a la alimentación y evitará la reunión de muchas personas. El Municipio de Almirante Brown informó mientras tanto que continúa profundizando los operativos de control a locales nocturnos como bares, confiterías, boliches bailables y también al Bingo de Adrogué para verificar el cumplimiento de las restricciones dispuestas para cuidar la salud de la población frente a la pandemia de Coronavirus.

