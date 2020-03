El municipio controla el cumplimiento de las restricciones a locales nocturnos

El Municipio de Almirante Brown informó que desde ayer realiza controles a boliches, pubs, bares y salones nocturnos en el marco de las suspensiones y restricciones dispuestas por la declaración de la Emergencia Sanitaria en el distrito como medida preventiva por la Pandemia de Coronavirus. Vale recordar que el 11 de marzo pasado la Oganización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del nuevo Coronavirus como una Pandemia, produciendo enfermedades respiratorias, conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona. Su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio. En ese marco, y en línea con las acciones de Nación y Provincia, el Municipio de Almirante Brown adopta medidas en defensa de la Salud Publica de los vecinos y vecinas. Las mismas responden a criterios epidemiológicos y son adecuadas para direccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad. En dicho contexto se consideró conveniente tomar medidas que contribuyan a la prevención y contención del virus recomendando a toda la comunidad evitar la concurrencia a sitios donde se congregan numerosas personas y extremar las medidas de prevención, higiene y responsabilidad ciudadana. Fuentes de la Comuna browniana indicaron que “anoche el cuerpo de inspectores municipales realizó recorridas y verificaciones llegando a clausurar locales por incumplir con la normativa vigente e incluso en dos casos por venta ilegal de bebidas alcohólicas”. Se anticipó que los controles seguirán esta noche y en los días subsiguientes. Vale recordar que el Decreto que establece la Emergencia Sanitaria dispone en su Artículo 4° “Suspender, en el ámbito de la Municipalidad de Almirante Brown la realización de todo evento cultural, artístico, deportivo y de concurrencia masiva como medida de prevención, como asimismo, las actividades danzantes (boliches o confiterías bailables) y espectáculos esporádicos”. Mientras tanto el Artículo 5° establece: “Restringir, en el ámbito de la Municipalidad de Almirante Brown, las actividades que se desarrollen en bares, cafeterías, casas de té, billares, pubs, salas de teatro, cines, centros culturales de gestión privada, restaurantes, confiterías, cervecerías, salones de fiestas con o sin juegos infantiles y todo otro tipo de establecimiento en los que se realicen convenciones o congresos respecto a la capacidad de ocupación en un cincuenta por ciento (50%), la que no podrá superar los doscientos (200) asistentes”. El Municipio de Almirante Brown informó que pone a disposición de los vecinos y vecinas las siguientes líneas para informar incumplimientos a estas restricciones: Teléfonos: 42382595 o 147 (Centro de Operaciones Municipal COM) Wats App: 44294008

