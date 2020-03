Cascallares declaró la emergencia sanitaria en el partido de Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmó el Decreto declarando el Estado de Emergencia Sanitaria en el Partido de Almirante Brown por el término de 180 días, a los efectos de disponer medidas y acciones preventivas frente a la Pandemia (declarada por la OMS) del Virus COVID-19 (Coronavirus). La norma suspende los eventos culturales, artísticos, deportivos y de concurrencia masiva como medida de prevención. También restringe, en el ámbito de Almirante Brown, la capacidad de ocupación en un 50% de las actividades en cafés, cines, bares y restaurantes. Y se suspenden las actividades de los boliches o confiterías bailables. La norma browiana está en sintonía con el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 260 y el Decreto N° 132 de la Provincia de Buenos Aires. El Decreto dispone que los secretarios, los directores de los CAPS, el personal sanitario y también los responsables de otras áreas del Gobierno Municipal involucradas en la prevención del Coronavirus continúen interactuando en el marco de la Comisión de Seguimiento del virus COVID-19. A raíz de la Emergencia Sanitaria en Almirante Brown, se dispuso reforzar el suministro habitual de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con insumos específicos para la prevención y la atención de pacientes sospechosos de ser portadores del virus COVID-19. Para ello se podrán resignar los recursos que sean necesarios. La norma comunal dispone la reorganización de los agentes sanitarios con suspensión de las licencias anuales y la contratación de personal en forma temporaria. Finalmente se dispone profundizar las medidas de prevención con la difusión de recomendaciones a través de los medios de comunicación, las redes sociales oficiales, la vía pública, los centros comerciales y la difusión de material informativo en diferentes formatos. A estas acciones se le agregan campañas educativas y orientadas a la prevención. De ese modo, el Municipio de Almirante Brown continúa trabajando en forma conjunta con la Nación y la Provincia instrumentando las medidas necesarias para prevenir el contagio de esta enfermedad.

