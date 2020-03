Un proyecto argentino que protege los bosques y combate el cambio climático

Se presentará en Buenos Aires una iniciativa inédita en Argentina para el cuidado de los bosques. Participan comunidades aborígenes, el sector privado, ONG y el Estado. El próximo 19 de marzo a las 9 am se presentará en la Residencia de Australia en Buenos Aires (Zabala 1900) el primer proyecto REDD+ de la ONU, desarrollado en Argentina por la Fundación Huellas para Un Futuro, una iniciativa para reducir las emisiones por la deforestación de los bosques y promover su gestión sostenible. El proyecto Kaa’ Guy Porá (Una Comunidad Integrada, Una Reserva Sagrada) se desarrolla en el municipio de El Soberbio en la provincia de Misiones, sobre un área de 19.000 hectáreas en la que conviven pobladores rurales con cuatro comunidades Mbya guaraní. El lugar corresponde a la zona de amortiguación de la Reserva de Biósfera Yabotí, área natural protegida en Misiones por su valiosa biodiversidad y que se encuentra dentro del Programa El Hombre y la Biósfera de la UNESCO. Impacto ambiental, social y económico A través de la iniciativa de Fundación Huellas para Un Futuro, los pobladores y las comunidades realizan tareas de conservación de la selva con beneficios económicos y sociales, es decir de triple impacto. Entre ellas, producción agrícola sustentable (stevia), turismo rural y compensación de huellas ambientales junto a tareas de restauración de la selva a nivel cuencas y agro-paisaje. El objetivo final es la sostenibilidad económica de las familias y comunidades de la zona mediante ingresos constantes y diversos, como el pago por los servicios ambientales y ecosistémicos del bosque que no ha sido deforestado. Para ello se trabaja con el sector privado, siendo el laboratorio de cosmética Novachem la primera empresa en asumir un compromiso de crecimiento e innovación conjunto. El laboratorio requiere de materia vegetal para sus productos y para ello trabajará con las comunidades, estableciendo pautas de trabajo equitativas y sustentables. Novachem obtendrá así un certificado de origen de la materia prima, destacada por respetar estándares sociales y ambientales de acuerdo a estándares internacionales. REDD+ es un programa de Naciones Unidas que considera a los bosques como un elemento central para la solución al cambio climático. Las siglas significan “Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques” y el símbolo + implica que las actividades incluyen la conservación de la naturaleza. El proyecto de Kaa’ Guy Porá se desarrolla en etapas, con un plan de trabajo de 10 años con las comunidades y pobladores. Articula acciones sinérgicas entre adaptación-mitigación del cambio climático y se enmarca en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Both comments and pings are currently closed.