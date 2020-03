Miles de mujeres marcharon contra la violencia y aborto

La movilización comenzó a las 17 frente al Congreso Nacional como culminación, en Argentina, del Paro Internacional de Mujeres. Miles de personas recorrieron ayer las calles porteñas confluyendo frente al Congreso de la Nación en la movilización del 4º Paro Internacional Feminista que bajo el lema “La deuda es con nosotra/es, ni con el FMI, ni con las iglesias” denunció al menos tres asignaturas pendientes en Argentina: violencia de género, aborto y feminización de la pobreza. Las concentraciones comenzaron cerca de las 16 en diferentes puntos del centro porteño y Plaza de Mayo, y las columnas marcharon por la Avenida de Mayo hacia el Congreso de la Nación, donde pasadas las 18.30 se leyó un documento largamente consensuado que vincula los ejes deuda, violencia y trabajo (remunerado y no). La promulgación de una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) que garantice aborto Seguro, Legal y Gratuito es la primera deuda que las manifestantes reclamaron y que unifica al movimiento de mujeres y disidencias, lo que se expresa en cada marcha en los pañuelos, vestimentas y gliters verdes. “Estamos acá, en la calle, exigiendo al Estado que se haga cargo. Este proyecto es nuestro, es de todas y todes, porque hace años que estamos peleando por él”, aseguró la médica pediatra, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) e integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro Legal y Gratuito, Valeria Bonetto.

Both comments and pings are currently closed.